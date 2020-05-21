صدمة عصبية لمحيي اسماعيل بعد ظهور رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"

حل الفنان محي إسماعيل ضيفا علي الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب الجديد رامز مجنون رسمي، وبدأت الحلقة بفقرة الإعلامية أروي والتي تحدث خلالها محي إسماعيل عن عدة أشياء أهمها اللقب الذي يفضله وقال أنه يفضل ألقاب قيصر السينما المصريةو ملك السيكودراما، وبعدها ظهر رامز جلال فتفاجئ بوقعه في فخ مقالب رامز جلال. مما اصاب الفنان الكبير بصدمة عصبية.

ويبدو أن الحلقة لم تنال إعجاب الكثيرين من رودا مواقع التواصل الإجتماعي واكدوا أن رامز جلال تعامل معا لفنان محي إسماعيل بشكل غير لائق وأنه كان يجب عليه أن يعي أنه نجم كبير ويقترب من عامه ال 80 وأن ما حدث معه لا يجوز، وكان يجب عليه أن يتعامل معه بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الفنانة نبيلة عبيد التي غير قواعد برنامجه بسببها.

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وقد اعلنت مسشتفي الأامراض العصبية في بيان رسمي لها إنها ترفض ما يقدمه رامز جلال وقالت في بيانها "نظرا للظروف الصعبة الحالية، التي يمر بها العالم أجمع من تفشى وباء فيروس كورونا، وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم، وتماشيا مع التوجيهات الحكومية، بوضع صحة المواطن المصري في الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة، للحفاظ على صحة المواطن، وإيمانًا منا بدور الطب النفسي، فى رفع الحالة المعنوية، واستقرار الحالة النفسية للمواطن المصري، فقد لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال "رامز مجنون رسمي" المذاع يوميًا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، وأن البرنامج يحس الكثيرين من الاشخاص علي استخدام العنف وأننا نشجب ونندد ما يقرم به رامز جلال في برامجه .