تطورات صادمة في قضية سعد لمجرد تقلب الموازين

أصدرت محمكة النقض بالعاصمة الفرنسية باريس قرار بقبول الطعن المقدم من الفنان المغربي سعد لمجرد في قضية التحرش الشهيرة التي أتهم بها خلال الأشهر الماضية وكانت مثار جدل لعدد كبير من زملائه ومحبيها في كافة الدول العربي.

وقالت المحكمة في قرارها إنها قبلت الطعن المقدم من محامي الفنان سعد لمجرد لعدم كفاية الأدلة المقدمة من الجهة الأخري، وأمرت المحكمة في قرارها بمواصلة التحقيقات من اجل الوصول إلي نتيجة نهائية، للبت في هذه القضية التي أخذت عدة أشهر حتى الان .

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يشار إلي أن الفنان المغربي سعد لمجرد قد تم اتهامة باغتصاب فتاة فرنسية وهو تحت تأثير الكحول وتم القبض عليه منذ عدة سنوات بعد أن تقدمت هذه الفتاة بشكوى ضده، ولم تكن هذه هي القضية الأولي من نوعها التي يتهم فيها سعد لمرد سواء بالأغتصاب أوالتحرش الجنسي، فقد سبق وأتهم بإجبار أحد الفتيات الفرنسيات بإقامة علاقة جنسية معه أيضا، وتم حبسه لعدة أشهر بسبب هذا ألأمر وبعدها عادل إلي دولة المغرب وتم منعه من السفر.

وكان أخر أعماله الفنية أغنية أنساي التي قدمها مع الفنان محمد رمضان وحققت نجاحا كبيرا .