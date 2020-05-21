هذه الطفلة صارت نجمة شهيرة فمن هي؟

شاركت الديفا سمير سعيد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع من أغنيتها بيت الله التي استعادت من خلالها ذكريات طفولتها، حيث قدمت الديفا هذه الأغنية عام 1971 وكان هذا العمل الغنائي أول عمل ديني لها .

وعلقت سميرة سعيد علي المقطع الذي نشرته وقال " أغنية لرمضان من أيام الطفولة.. أحببت أن أشارككم بها..كل رمضان وأنتم بخير.. مطمئنين وآمنين"، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها الذي أشادوا بأغنيتها وحرصوا علي تهنئتها بحلول عيد الفطر المبارك .

يشار إلي أن الفنانة سمير سعيد قد شاركت خلال الفترة الماضية في أوبريت أنت أقوي والذي شارك في غنائه مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي ووائل جسار ومن تأليف الكاتب مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي وأخرجها طارق العريان .

وأعلنت سميرة سعيد إنها تلقت أتصالا تليفونيا من الموسيقار وليد مصطفي ليعرض عليها المشاركة في الأوبريت وأعجبت بالفكرة، التي اعتمدت علي بث روج التفائل والأمل للكثير من الأشخاص الذي أقترب منهم الإكتئاب بسبب تواجدهم في المنازل وخوفهم من فيروس كورونا.

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