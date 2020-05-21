إياد نصار يرد على تشبيهه بالمسيح الدجال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان الأردني إياد نصار، على تشبيهه بالمسيح الدجال، بسبب دوره في مسلسل “النهاية”، والمعروض في السباق الرمضاني الحالي، ويشارك فيه كضيف شرف.

إياد نصار، قال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إن هذه الشخصية ليست المسيح الدجال وربما اعتبره الكثيرون كذلك نظرا لأنه أعور ويتحدث عن نهاية العالم ولابد ألا نربط الشخصيات ببعد ديني.

وأضاف، أنه لابد أن ننظر للأمر على أن أي شخص أحادي التفكير متزمت ومتشدد برأي واحد ولا يوزع آفاقه لاستيعاب كل من حوله بمختلف الديانات والأفكار فهو أعور دجال.

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وكان إياد نصار، قد أثار حالة جدل واسعة في إحدى حلقات مسلسل “النهاية” بعد تلقيب أتباعه له بالمنتظر، لأنه يمتلك القدرة على البقاء شابًا لسنوات طويلة لا يشيخ فيها وبسبب عيشه لفترات طويلة أصبح يسيطر على العالم بشكل خفي، ويمتلك خطط لنهاية العالم وإعادة بناءه من جديد وفق رؤيته.

ووجد الكثيرون أن تلك المواصفات تنطبق بشكل كبير على المسيح الدجال الذي يظهر في نهاية العالم وبخاصة مع ظهور الشخصية بعين واحدة.

يذكر أن مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.