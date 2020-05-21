شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشهد الـ"ماستر سين" لريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشهد "ماستر سين" للنجمة ريهام حجاج، فى أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" بعد كشف جريمتها بأنها قاتلة "نهى" نسرين أمين وهى الجريمة الرئيسية فى الأحداث، كما أنها قتلت أبيها، وجسدت ريهام مشهد الانهيار أمام ضابط التحقيقات ماجد المصرى ببراعة.

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وشهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "لما كنا صغيرين"، ظهور ماجد المصرى، وتحقيقه فى قضية مقتل "نهى" نسرين أمين، و"وائل" كريم قاسم، ويضع يده على محادثة بين نهى و"دنيا" ريهام حجاج تم اكتشافها بعد استلام والد "نهى" اللاب توب الخاص بها من شركة "سليم" محمود حميدة بعد مقتلها، وباعه لصاحب "سايبر" ووجد عليه كلمات المرور لجميع حسابات "نهى" على السوشيال ميديا.

تتوصل التحقيقات لخيط مهم فى قضية مقتل "نهى" نسرين أمين، بعد الاطلاع على محادثتها مع "دنيا" ريهام حجاج قبل مقتل الأولى، توجه فيها نهى حديثها لدنيا قائلة: "لو مصالحتنيش على حسن هقول على جريمتك مع أبوكِ".

لتكشف الأحداث مفاجأة حول تورط "دنيا" ريهام حجاج فى مقتل أبيها والتخلص من "نهى" لأنها التى تعرف هذا السر، فى مفاجأة تسببت فى صدمة المشاهدين بعد 27 حلقة تدافع فيها "دنيا" عن "نهى" وتبحث عن قاتلها.