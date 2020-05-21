شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تاني ليه" الحلقة 27.. ياسمين عبد العزيز تنهى علاقتها بكريم فهمى نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة 27 من مسلسل ونحب تاني ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، إنهيار غالية " ياسمين عبد العزيز " بعد خروجها من منزل مراد " كريم فهمي " بسبب إهانة والده لها ، وعندما وصلت إلى منزلها وجدت يسرا " تارا عماد " في انتظارها وطلبت منها أن تتحدث إليها ، وبالفعل دخلا سويا لحديقة المنزل وطلبت يسرا من غالية أن تترك لها مراد وتوسلت إليها لأنها تحبه ولا تستطيع أن تنساه ، كما ترى أن غالية لديها مايجعلها تنساه بسهولة ومن الممكن أن تعود لطليقها .

وهنا طمأنت غالية يسرا بأن علاقتها بمراد قد انتهت ، وحاول مراد أن يتصل بغالية كثيرا ولكنها لم ترد عليه مما دفعه للذهاب لمنزلها والمبيت تحته بعد أن تشاجر مع والده بسبب إهانته لها مما دفع والده لصفعه بالقلم ، وعندما استيقظت غالية تفاجأت بوجوده نائما في سيارته أمام منزلها مما جعلها تستدعيه داخل المنزل .

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تترجى مراد غالية ألا تتركه وهو على استعداد أن يخسر كل شيء من أجل الزواج بها وهو بالفعل قد ترك بيته وعمله ولن يعود لهم ، وهنا رفضت غالية وأصرت على إنهاء علاقتها بمراد وقالت إنها لن تكون المرأة التي تتسبب في خسارته لأهله وعمله وطلبت منه ألا يعاود الاتصال بها مرة أخرى ولا مقابلتها ، ومن جانب آخر تحاول صديقتها " علا رشدي " أن تقنعها بأن تعود لطليقها عبد الله مرة أخرى من أجل ابنتها ، ويحاول عمر"إسلام جمال " صديق مراد أن يقنعه بنسيان غالية والعودة ليسرا مرة أخرى.

وفي سياق آخر كانت هدير " كارولين عزمي " تجلس مع دكتور عمرو " احمد سعيد عبد الغني ، بعد أن طلبت مقابلته ، وكشفت المقابلة شعورها بالذنب تجاه أختها ميرنا " سمر مرسي " التي توفيت ، لأنها كانت تعاملها بطريقة سيئة وتتعمد مضايقتها وأكد لها عمرو أن ميرنا لم تغضب منها قط ، فقالت له إنها كانت ملاكا وهي لم تشعر بقيمتها إلا بعد رحيلها وطلبت منه أن يظل بجانبها لأنها تقع في الكثير من المشاكل ولا تعرف كيف تتصرف .