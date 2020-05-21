شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيكون هناك موسم ثان من The Great.. بطلة المسلسل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع جاست جيرد تصريحات النجمة إيلي فانينج حول إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل The Great والذي عرضته شبكة Hulu منذ يومين، حيث قالت أنها لا تستطيع التكهن وليس لديها معلومة مؤكدة ولكن كل ما تعلمه هو أن الكاتب توني ماكنمارا لديه المزيد من القصص وتعتقد أنه سيقدمها في جزء ثاني، وأضافت في تصريحاتها أنها لم تكن تتسلم النص بكامل الحلقات لأن توني كان يكتب أثناء التصوير ولكنه لديه الكثير من القصص التي لم تقدم في المسلسل وبالتالي من الممكن تقديم جزء جديد.

مسلسل الدراما الجديد The Great، يتكون من 10 حلقات طرح متتالية المسلسل الجديد يدور حول اضطرار أميرة ملكية أن تعيش في ريف بالنمسا، وذلك خلال القرن السابع عشر وكلن عليها الاختيار بين سعادتها الشخصية، ومستقبل روسيا، عندما تقوم بالزواج من إمبراطور.

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مسلسل The Great، من بطولة فيل ويبستر، كريستوف تيك، تشارلي برايس، مايكل أودين كارترايت، إيلي فانينج، بايو جاباداموسى، نيكولاس هولت، فلورنس كيث روتش، بول أوكيلي.

من جانب أخر كشفت شبكة Hulu عن موعد عرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، للممثل المصرى العالمى رامى يوسف، والذى يعرض في 29 مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وكان يوسف،قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globesالأخيرة ، كـ أفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.