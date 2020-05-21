شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث سير.. ويؤكد: جت سليمة الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر لحادث سير أثناء قيادته السيارة، مؤكدا أنه بصحة جيدة، ولم يُصب بأي أذى خلال الحادث، بحسب قوله. وقال أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "أرجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق.. أنا خرشمت عربية بنت قاعدة في عربيتها وعربيتي اتشلفطت.. بس الحمد لله جت سليمة أنا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا".

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أيمن بهجت قمر

وفي وقت سابق، قال أيمن بهجت قمر إنه عاشق لأعمال الفنان محمد صبحى، مع لينين الرملى، مشيرًا إلى أن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولجمهوره، قائلاً: "كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم".

وأضاف قمر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كانت خسارة له ولينا كجمهور وبعتذر على كلمة صفر من غير لينين ده كان تعبير حاد وقليل الأدب وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وأنا صايم".

وقرر الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر العودة مرة أخرى لكتابة الأغانى بعد قراره السابق بالاعتزال والاكتفاء بكتابة سيناريوهات الأفلام والدراما التليفزيونية، وفى تصريحه لـ"الخليج 365"، قال قمر: "فعلاً كنت قررت الاعتزال والابتعاد عن كتابة الأغانى على الرغم من أن هذه الموهبة والهواية تسرى فى دمى ولكن نظرًا للضغوط التى تعرضت لها من بعض الأصدقاء ونجوم الطرب وزوجتى وأولادى قررت فى البداية أن أصلى صلاة استخارة".

وأضاف أيمن بهجت قمر مستكملاً: "بعدها استقر على ما أقرر ثم فى الفترة الأخيرة مرت عليا بعض الأشياء قررت بعدها أتخذ قرار العودة، منها وجدت إعلان حسين الجسمى "سُنة الحياة" حقق 28 مليون مشاهدة على يوتيوب، و26 مليون على فيس بوك فى 10 أيام، وشركة المحمول رفعت المديونية اللي عليا ورجعوا لي الخط القديم كل هذه كانت مؤشرات لعودتى، بالإضافة إلى نجاح أغنية مهرجان مع الهضبة عمرو دياب وكلامه عنى وكلامه ليا وتشجيعه".