شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: "معركة البرث.. رحم الله شهد الوطن.. منسي الأسطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من كواليس مسلسل "الاختيار"، مقدما تعازيه إلى شهداء معركة البرث.

وقال الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم: "معركة البرث.. رحم الله شهد الوطن.. منسى الأسطورة".

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، حدثا محزنا للغاية، ففي يوم 7/7/2017، جهزت مجموعة من التكفيريين أسلحة وذخيرة ومدافع وسيارات دفع رباعى، تجهيزاً لضرب الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة في مربع البرث، والذى يقودها المقدم أركان حرب أحمد منسى، وانتشر التكفيريون في الساعة 4 فجراً، إذ اقتربت سيارة محملة بمجموعة من التكفيريين داخل كمين قوات الصاعقة، ليبدأ الجندى محمد عز في المناداة على زملائه في الكتيبة قائلاً: "حرس سلاح" لتختتم الحلقة فى إثارة وتشويق.

Advertisements

وطالب بيتر ميمى، مخرج مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، أهالى شهداء حادث البرث، بعدم مشاهدة الحلقة رقم 28، لما تحتويه من مشاهد صعبة، رغم محاولته تقليل بشاعة الحادث، بحسب تعبيره.

وكتب المخرج بيتر ميمى على صفحته على "فيس بوك": اللى يعرف حد من أهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة "حلقة 28".. أنا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف إنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس.. تحية لمنسى و رجالة منسى وأهلهم اللى استحملوا فراقهم أو إصابتهم".

ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.