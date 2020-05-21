شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد" الحلقة 27.. القبض على حلا شيحة بمخدرات والسجينات يصفعونها بالقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا، القبض على حلا شيحة وبحيازتها نصف كيلو هيروين و50 ألف دولار، وهي القضية التى دبرتها شقيقتها يسرا انتقاما منها، بعدما قامت حلا بقتل ابن أختها، حيث أبلغت عن حيازتها للمخدرات عن طريق "جلال" تاجر المخدرات. وقامت السجينات فى التخشيبة باستقبال حلا شيحة بضربها على وجهها بالقلم، بعدما كانت فى حالة انهيار بسبب القبض عليها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.