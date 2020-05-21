شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب: صعبان عليا اللى حصل مع مدحت فى مسلسل فرصة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد دياب صورة له عبر حسابه الرسمى على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مشيرا إلى أن ما حدث مع شخصية "مدحت" التي يجسدها في مسلسل "فرصة تانية" أصابه بالحزن.

وعلق الفنان محمد دياب قائلا: "مدحت صعبان عليا بجد.. هو آه كان غبي بس ندم"، فيما علقت عليه زوجته هاجر الإيباري قائلة: أنا عيطت عليه بجد النهاردة.. قطع قلبي.. ده أنا لو شوفت مريم دي هقطعلك وشها ماتزعلش يا قلبي".

محمد دياب على انستجرام

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل فرصة تانية أجواء احتفالية بزفاف ملك (ياسمين صبرى) وزياد (أحمد مجدى) بحضور العائلتين والأصدقاء والزملاء فى العمل، وفجأة تختقى زينة ابنة مريم (هبة مجدى)، وبعد البحث عنها من كل الموجودين فى الحفل عثروا عليها مع والدها مدحت (دياب) ويعنفه عبد الرحمن (محمد أبو داود) ويصر على موقفه منه بطلاق مريم ويوافق مدحت أخيراً.

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تعرض شيرين (سارة الشامى) على كمال (أحمد الشامى) شقة ثمنها 4 ملايين جنيه من أجل زواجهما فيها ولكنه يخبرها بأنه لا يمتلك هذا المبلغ ويرفض فكرة القسط ويبلغها أنهما سيتزوجان فى شقته بمسكن الشباب، فى حين وافق كريم (عمر الشناوى) على مساعدة حبيبته السابقة أمل (غفران) من أجل الطلاق من زوجها ويذهب بها إلى كمال لتولى القضية.

يصارح سامح (ادوارد) زوجته رنا (ابنتهال الصريطى) أخيراً بمعرفته أنها لن تستطيع الإنجاب وإخفائها عليه ذلك طوال الفترة الماضية وانتظاره اعترافها له ولكنها فضلت الكذب، ويرفض منها أى مبررات ويطلقها، وفى نفس الوقت يحصر مدحت إلى منزل مريم بحضور عائتها ويطلقها بعد فترة من رفضه الفكرة.

مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.