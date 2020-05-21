شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 27.. القبض على خالد سرحان بتهمة قتل عبير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة الـ27 من مسلسل "خيانة عهد" القبض على خالد سرحان وذلك بتهمة قتل زوجته عبير صبري، حيث أرسلت يسرا فيديو قتله لها للنيابة عن طريق الواتساب، وقامت بتدمير الهاتف الذى أرسلت منه الفيديو، وبعدما كانت النيابة تأخذ أقواله كشاهد، قامت بالقبض عليه كمتهم وهو ما أدخل أولاده هنادي مهنا وتيام قمر في حالة صدمة.

وشهدت الحلقة قيام يسرا بالاستعانة بمحام صغير يعمل مدير مكتب شقيقها المحامي خالد سرحان، ليتولى المرافعة في قضية حلا شيحة وحيازتها المخدرات، إلا أنه قال لها إنها تحتاج لمحام كبير وأقل مدة حبس ستقضيها 15 عاما، إلا أن يسرا طلبت منه تولى القضية لأنها تريدها أن تسجن 25 عاما.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.