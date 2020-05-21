هذا هو الحب الحقيقي في حياة نادين نسيب نجيم.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تغيب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مارثون دراما رمضان هذا العام بعد أن تم تأجيل تصوير مسلسلها الجديد «2020» بعد انتشار وباء كورونا.
ملكة جمال لبنان السابقة تحاول استغلال فترة الحجر المنزلي في قضاء أكبر وقت ممكن مع نجليها، وتعويضهما عن فترة انشغالها عنهما بتصوير أعمالها الفنية، كما أنها حريصة على مشاركة الفانز بتفاصيل وصور تجمعها بهما، وكان أحدثها صورة شديدة الخصوصية، ظهرت فيها نادين تحتضن نجلها «جوفاني» بقوة.
وفي تعليق على الصورة، كتبت نادين: «الحب الحقيقي ... الشعور الحقيقي. الله يحميك ويخليك الي وافرح فيك وشوفك شب قبل ما موت»، حيث نالت الصورة اعجاب فانز النجمة اللبنانية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها للفنانة أن يحفظ لها نجليها، وأن يكبرا أمامها بصحة وسلامة، وأن يحقق لها الله أمنياتها فيهما.
يُذكر أن نادين اعلنت نادين انفصالها عن زوجها المهندس اللبناني هادي الأسمر، رسمياً سبتمبر 2019، والذي تزوجته بعد قصة حب قصيرة في يوينو 2012، وقد رُزقت منه بطلفين، «هيفين» عام 2013، و«جوفاني» عام 2014.
من ناحية أخرى، تشارك نادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل «2020» أمام الفنان السوري قصي خولي، كارمن لبس، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر.
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