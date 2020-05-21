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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري محي إسماعيل، عن تفاصيل وقوعه ضمن ضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والتي عرضت عبر فضائية MBC مصر.
محي إسماعيل،كشف في تصريحات صحفية حقيقة معرفته بالمقلب قائلًا: “أقسم بالله ما كنت أعرف شيء وفوجئت زي أي حد”.
وأضاف: “فوجئت برامز جلال أنا رايح أعمل برنامج مع مذيعة اسمها أروى اتفاقي كله لم يطرح فيه أسماء وفوجئت أثناء تسجيلي برامز، وفى هذه اللحظة كنت جالسا على كرسي ومكتوف الأيدي بحجة وضعي على جهاز كشف الكذب ورامز استلمني وأنا متكتف”.
وأضاف: “ما حدث ببرنامج رامز رحلة تعذيب فجائية ليس لي دخل فيها إطلاقا وكانت مع سبق الإصرار والترصد اللي أنا أساسا رافضه لكن كنت مجبر لأني جالس ومربوط على كرسي به كل فنون التعذيب”.
وتابع: “حاولت كسر الكرسي للأسف كان الكرسي بيكهرب وبدأت رحله التعذيب مع سبق الإصرار والترصد”.
وكشف تفاصيل المقلب قائلًا: “في داخل الحوار المذيعة بتعرض بعض الصور وفجأة بيظهر ماكت بقول لها شبه رامز جلال وفجأة يطلع منه رامز هذا بالضبط ما حدث رحلة تعذيب مع سبق الإصرار والترصد وأنا غير موافق عليه إطلاقا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركته في رامز مجنون رسمي.. محيي اسماعيل: تعذيب مع سبق الإصرار والترصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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