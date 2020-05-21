محيي إسماعيل يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان المصري محي إسماعيل، في شباك الفنان رامز جلال، ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ الحلقة بالسخرية من محي إسماعيل قائلًا: “بيصفر كأنه واقف في غيّة حمام، أو في عصفورة تايهة منه بيدور عليها، وعمال يرقص كأنه ولا فيفي عبده معانا.. دي تصرفات واحد عاقل تبقى مصيبة.. جاي ياخد حقن”، ووصف رامز إسماعيل بالمخبول مثله وأنه يستطيع التعامل معه لأنهما يشبهان بعضهما البعض.

وكشف محي إسماعيل، خلال حواره مع الفنانة اليمنية أروى، أنه يستعد للزواج خلال الفترة المقبلة وكشف مواصفات فتاة أحلامه قائلًا، إنه يتمنى أن تكون في طول أروى، وذات جمال، كما لا تكون لديها رغبة في البقاء طويلًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية رامز جلال، ووصف محي إسماعيل نفسه خلال الحلقة بأنه نجم مشهور وفيلسوف ومفكر، ويستعد للزواج خلال الفترة المقبلة.

محي إسماعيل، قال فور رؤيته لبوستر رامز جلال: “عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يقولها”، ليفاجأ بعدها بخروج رامز من خلف البوستر، ورغم صراخه بعد ارتفاع كرسي الحقيقة به، إلا أنه أشاد به قائلًا: “والقرآن ما في زيك، وغير مسبوق وناجح جدًا”.

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وكشف محي إسماعيل، عن التصريح الذي جعل منه “تريند”، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “اه إيه تاني”.

وسأله رامز جلال، عن سبب تصفيره بعد أن قدما معًا مقطعًا مشتركا ليؤكد له أنه لا يعلم سبب قيامه بذلك.

كما سجل رد فعل كوميديا، بعد فك قيوده من على كرسي الحقيقة، وسقوطه في بركة المياه، حيث قال لرامز: “إيه تاني”، وهي الكلمة الشهيرة له في الفترة الأخيرة.