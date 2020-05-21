شقيقة سعاد حسني تكذب مفيد فوزي.. وتكشف: السندريلا قُتلت وتم القاء جثتها من البلكونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كذبت جيجي حسني، شقيقة النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني، رواية الإعلامي المصري مفيد فوزي حول وفاة السندريلا متأثرة بإدمانها على المهدئات.

فوزي كان قد صدم الجميع بحديثة عن وفاة السندريلا وإدمانها على المهدئات خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، مشدداً على أن شقيق سعاد حسني أخبره بأن جثة الراحلة لا يوجد بها «خدش»، وهو ما ينفي رواية قتلها ورميها من شرفة منزلها.

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جيجي نفت ما جاء على لسان فوزي كلياً، وطالبته بتحري الدقة في تصريحاته، مشددة على ان شقيقتها قد تم قتلها قبل أن يتم إلقاء جثتها من شرفة منزلها الذي كان تقيم فيه مع صديقتها نادية في بريطانيا، لافتة إلى أن نادية سق وصرحت بأن دماء سعاد كان موجوداً على المخدة.

شقيقة السندريلا أكدت أنه خلال عملية الغُسل، اكتشفت أسرة الراحلة وجود آثار طعنة في الرأس وكسور في الساقين والزراعين، فضلا عن تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة بها، معربة عم استغرابها من تصريحات فوزي بقولها: «شفنا ده وإحنا بنغسلها بإيدنا، إزاي يبقى مفيهاش خدش بعد كل ده».

علاقة السندريلا كانت قد توطدت بمفيد فوزي خلال فترة زواجها من الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ بحسب تصريحات جيجي التي أكدت أن هذه العلاقة لم تعد بنفس قوتها في أعقاب انفصال النجمين.