تطور مهم في قضية سعد لمجرد.. هل سيحصل على البراءة من الاغتصاب قريباً؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة النقض في باريس بفتح تحقيق جديد في قضية اغتصاب فتاة فرنسية، المتهم فيها النجم المغربي سعد لمجرد، بعد أن رأت أن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة إلى الفنان الشابغير كافية لمتابعته جنائياً.

المحكمة أمرت بفتح تحقيق جديد لاتخاذ قرار نهائي حول متابعة صاحب أغنية «المعلم» أمام المحكمة الجنائية أم تحويل أوراق القضية لمحكمة الجنح، ويأتي ذلك بعد الطعن الذي تقدم به دفاع الفنان على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بإحالة المجرد إلى غرفة الجنايات التابعة لذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.

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جون مارك فيديدا، محامي النجم المغربي سعد لمجرد كان قد أبدى استغرابه من قرار غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف الفرنسية بإحالة ملف موكله للجنايات، وشدد في تصريحات لبرنامج «Crimes et faits divers جرائم ومتفرقات» على قناة NRJ12، على عدم وجود أدلة ملموسة تدين موكله في قضية الاغتضاب، وكشف عن توقيع ثلاث قضاة مختصين على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، وأضاف: «غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى ودون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية، ومع ذلك لا تغيير في الملف، سنعود للتحقيق وموكلي يحترم القضاء والقوانين».

ولأول مرة، كشف جون عن خضوع لمجرد لفحوصات طبية ونفسية خلال التحقيقات، لافتاً إلى أن جميعها اثبتت أن صاحب أغنية «المعلم» مستقر نفسياً، ولا يعاني من أي اضطراب نفسي، وغير مصاب بالنرجسية، كما لفت إلى أن المدّعية تم عرضها على خبراء للبحث، ولم يثبت وجود أي دليل على العنف على جسدها.

القضاء الفرنسي كان قد وجه تهمة الاغتصاب لسعد لمجرد في أكتوبر 2016، بعد أن اتهمته الفتاة الفرنسية لورا بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس، قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة، إلا أنه حصل في إبريل الماضي على البراءة من تهمة الاغتصاب، وتقرر محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها في عام 2019، فيما قررت مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول بالاستئناف على قرار المحكمة بتخفيف التهم بحق الفنان المغربي، حيث أصرت على محاكمته بتهمة الاغتصاب، وبالفعل قضت محكمة الاستئناف بإحالة الفنان المغربي للجنايات موجهة له تهمة الاغتصاب.