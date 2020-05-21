حلا الترك تتلقى هدية فاخرة من جدتها وعمتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت الفنانة البحرينية حلا الترك الهدية التي حصلت عليها من جدتها وشقيقة والدها بمناسبة عيد ميلادها ونجاحها وتخرجها بصور نشرتها عبر انستجرام.

الهدية عبارة عن سيارة جديدة، وفي تعليق على صورها، كتبت الفنانة التي اكملت عامها الـ18: «احلى هدية من تيتا و عمتي، سيارة حلوه مبروكة علي.. الله يخليكم لي .. وهذي بمناسبة عيدميلادي و هدية نجاحي و تخرجي و الحمدلله على النِعم ..احبكم»، وكان لافتاً إغلاق حلا لخاصية التعليق على الصور.

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يُذكر أن حلا حرصت على مشاركة محبيها أجواء احتفالها بعيد ميلادها بصورة من الحفل، كما تلقت تهنئة خاصة من والدها، في الوقت الذي لم توجه والدتها منى السابر أي تهنئة لابنتها الكبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما فسره النشطاء بالخلافات بين الأم وابنتها، والتي وصلت لحد المحاكم بحسب ما كشفت جدة حلا في أحدث تصريحاتها.

جدة حلا لوالدها، قالت: «أنا لم أحرمها من أولادها هم لا يريدونها وإذا كانت تملك الجرأة فلتقل الأسباب التي قالوها للمسؤولين عندما اشتكت عليّ في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة، ولتقل عن القضية بينها وبين ابنتها في المحكمة. هي ومحاميها سمعت شو قالوا أولادها وليش ما بدهم يعيشوا معها وأنا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية.. وخليها تقول شو القضية اللي بينها وبين بنتها بالنيابة».

وأضافت: «أنا مثلك كنت مصدقتها وعلشان هيك أنا وقفت معها لكن للأسف بعدين ظهرت على حقيقتها.. أنا بحب أحفادي ووقفت وسأقف بجانبهم في أي وقت يحتاجوني فيه ، ولن أقول أكثر من ذلك لأن الله أمر بالستر على عباده».

من ناحية أخرى، شاركت حلا الترك في أغنية وطنية جديدة بعنوان «عشان البحرين»، والتي تستهدف التوعية من فيروس كورونا، كما تضمنت رسالة شكر للأطباء، وهي من ن كلمات هشام الشروقي، وألحان بدر الذوادي، وشارك فيها عدد من النجوم، وأبرزهم محمد ياسين، سلوى بخيت، حسن محمد، مروة خليل، وفاء مكي، وغيرهم.