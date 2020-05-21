داليا مبارك تحرج سيرين عبدالنور بعدما أخطأت في اسمها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحرجت الفنانة السعودية داليا مبارك الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، وذلك بعد أن أخطأت الأخيرة في نطق اسم داليا، خلال استضافتها لها ببرنامج “سهرانين معاكم من البيت” عبر “سكايب”.

سيرين أخطأت بنطق اسم الفنانة داليا مبارك، حي قالت “ديالا مبارك” مما جعل الأخيرة تتعمد نطق اسمها بطريقة خاطئة أيضاً حيث قالت: “كيفك نسرين.. أوو سيرين”.

الفنانة اللبنانية شعرت بإحراج وارتبكت بشدة، ولم تتمكن من الرد على تصرف الفنانة السعوديةن لكنها عادت وقدمت الاعتذار لها مؤكدة أنها لم تتعمد أبداً نطق اسمها بطريقة خاطئة، حيث قالت: “أخطأت باسمك لكن محبتك كبيرة بقلبي”.

داليا حاولت تلطيف الأجواء، حيث أبدت إعجابها بإطلالة سيرين الحمراء، فأبدت سيرين أيضا إعجابها بإطلالة داليا مبارك المنزلية المريحة بالتيشيرت الأصفر.

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وكانت الفنانة السعودية داليا مبارك قد شاركت جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو، ظهرت فيه بـ “لوك” جديد.

داليا ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر قصير جدا، لافتة إلى أنها قصته لشعورها بالملل في الحجر المنزلي.

الفنانة السعودية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “هذا الي طلعت فيه من الحجر المنزلي وقعدة البيت !؟ وانتو وش سويتو!؟”.