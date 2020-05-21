شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من ظهور الفنان المصري محيي إسماعيل في "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 تسبب ظهور الفنان المصري محيي إسماعيل في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "رامز مجنون رسمي"، في حالة من الغضب، وانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون على موقع "تويتر" أن تنفيذ المقالب التي اعتاد رامز تنفيذها مع ضيوف برنامجه من الشباب لا تتناسب مع فنان في عمر محيي إسماعيل، مشيرين أن هذه التصرفات تخالف أخلاقيات المجتمع العربي والتي تقوم على احترام كبار السن. ووصف البعض الحلقة بأن "رامز تخطى حدود العيب".

واحتل الفنان المصري محيي إسماعيل التريند فور ظهوره في البرنامج، وعلق المشاركون في الهاشتاغ على شخصيته المختلفة واعتزازه بنفسه وهو ما ظهر في تعريفه لنفسه في بداية البرنامج بأنه "فنان وفيلسوف وعبقري"، وبأنه "القيصر" .

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