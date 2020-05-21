شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 27.. ملحمة البرث تخطف القلوب استعدادا للحلقة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، حدثا محزنا للغاية، حيث يوم 7/7/2017، جهزت مجموعة من التكفيريين أسلحة وذخيرة ومدافع وسيارات دفع رباعى، تجهيزاً لضرب الكتيبة 103 صاعقة المتمركزة في مربع البرث، والذى يقودها المقدم أركان حرب أحمد منسى، وانتشر التكفيريون في الساعة 4 فجراً، إذ اقتربت سيارة محملة بمجموعة من التكفيريين داخل كمين قوات الصاعقة، ليبدأ الجندى محمد عز في المناداة على زملائه في الكتيبة قائلاً: "حرس سلاح" لتختتم الحلقة فى إثارة وتشويق.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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