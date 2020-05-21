شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" يحتل قائمة تريند تويتر وجوجل في مصر بعد عرض الحلقة الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب عرض الحلقة الـ27 من مسلسل الاختيار، تصدر هاشتاج باسم المسلسل قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر" في مصر، ومؤشرات البحث بموقع جوجل بأكثر من 20 ألف مرة، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضانى الحالي منذ عرضه وتفاعل معه الجمهور.



الاختيار الترند الأول فى مصر





شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصريًا على شاشة on، أحداثًا متتالية، حيث بدأت الحلقة بمشهد ذعر من التكفيريين المتبقين من معركة مربع البرث الأخيرة، الذين قضى عليهم المقدم منسى ورجاله البواسل، حيث قالوا للشيخ أسامة: "دول نزلوا علينا زى الشياطين وجرونا.. وسالمى هرب أكيد".

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وفى لفتة إنسانية قال الجندى "على" من قائده المنسى إنه خاطب، ومن المقرر أن يعقد قرانه الإجازة المقبلة، وطلب منه أن يحضر العرس، فوافق منسى ووعده أنه سيكون معه في العرس، وخلال حديث الجندى على مع أحد الضباط في الكتيبة 103 صاعقة، روى أن والدته سيدة تحملت الكثير، حيث إنها فقدت 6 أشقاء، ولذلك يريد ن يزرع الفرح في قلبها، حيث أكد بكل حزن أنه يشعر بالموت قريبًا في مشهد مؤثر للغاية.



المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.