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شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 27.. محسن صبرى يهين ياسمين عبد العزيز فى منزله والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت ملامح التوتر تظهر على غالية وأرادت أن تبرر ذلك ولكنه لم يعط لها فرصة، بل سألها عن زوجها السابق وأن لديها ابنة، وهنا شعرت غالية بأن والد مراد يريد إهانتها فلملمت نفسها وبدأت تتحدث إليه بكبرياء وأكدت له أن ابنتها هي أهم ما لديها في الحياة، وهنا قال لها جهاد إنه كان يتمنى أن يتزوج ابنه فتاة تشبه فتاة بمواصفات طبيعية وتكون من نفس مستواه، رفضت غالية هذه الإهانة وأكدت له أنه ما زال لديه الفرصة ليزوج مراد من يراها مناسبة له.
يدخل مراد المكتب عليهما متحججا بأنهما تأخرا وتقول له غالية إنه قد دخل في الوقت المناسب وتهم بالانصراف، فيلحق بها مراد ليفهم منها ما حدث وتقول له إن والده قد أهانها وأنه كان من المفترض ألا يضعها فى هذا الموقف أبدا وتتركه وتنصرف منهارة.
مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.
المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
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