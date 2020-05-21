شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 27.. محسن صبرى يهين ياسمين عبد العزيز فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 27 من مسلسل ونحب تاني ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، طلب جهاد السويفى "محسن صبري" من غالية "ياسمين عبد العزيز" التحدث معها على انفراد، عندما كانت تتناول العشاء في منزلهما من أجل التعرف على عائلة مراد "كريم فهمي"، وعندما دخلت غرفة المكتب بدأ جهاد حديثه معها متسائلا عن علاقتها بيسرا "تارا عماد"، وبدأ يلومها كيف لها أن تتزوج من خطيب صديقتها السابق.

وبدأت ملامح التوتر تظهر على غالية وأرادت أن تبرر ذلك ولكنه لم يعط لها فرصة، بل سألها عن زوجها السابق وأن لديها ابنة، وهنا شعرت غالية بأن والد مراد يريد إهانتها فلملمت نفسها وبدأت تتحدث إليه بكبرياء وأكدت له أن ابنتها هي أهم ما لديها في الحياة، وهنا قال لها جهاد إنه كان يتمنى أن يتزوج ابنه فتاة تشبه فتاة بمواصفات طبيعية وتكون من نفس مستواه، رفضت غالية هذه الإهانة وأكدت له أنه ما زال لديه الفرصة ليزوج مراد من يراها مناسبة له.

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يدخل مراد المكتب عليهما متحججا بأنهما تأخرا وتقول له غالية إنه قد دخل في الوقت المناسب وتهم بالانصراف، فيلحق بها مراد ليفهم منها ما حدث وتقول له إن والده قد أهانها وأنه كان من المفترض ألا يضعها فى هذا الموقف أبدا وتتركه وتنصرف منهارة.