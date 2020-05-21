شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مداعبا أحمد حلمى: ما أنا عادى أهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أمير كرارة صورة له برفقة النجم أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه ومحبيه على المنصة الاجتماعية.

وعلق الفنان أمير كرارة على صورته مع أحمد حلمي، قائلا: "ما أنا عادي عادي عادي عادي أهو.. البرنس أحمد حلمي".. ويشارك النجم أمير كرارة في مسلسل "الاختيار"، حيث يلعب فيه دور البطولة مجسدا شخصية الشيهد أحمد المنسي.

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أمير كرارة وأحمد حلمي

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.