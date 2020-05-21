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مينا مسعود يكشف عن مشهده المفضل فى فيلم علاء الدين.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان العالمى مينا مسعود عن أحد المشاهد المفضلة له في فيلم علاء الدين، الذى شاركه في دور البطولة النجم العالمى ويل سميث، كما وعد جمهوره ببث مباشر عبر حسابه بموقع إنستجرام يوم الأحد المقبل في الذكرى السنوية الأولى لعرضه.  وكتب مينا مسعود، عبر حسابه بموقع تويتر: "أخذ بعض الوقت لإلقاء نظرة على بعض المشاهد المفضلة لدي عند تصويرها، هذا المشهد تحت الماء في علاء الدين".  

 

 

 

وأضاف: "إذا كنت تريد معرفة المزيد عن فيلم علاء الدين سأقوم ببث مباشرة على الأحد المقبل في الذكرى السنوية الأولى لإطلاقه في الساعة 12 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ".

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يشار إلى أن ديزنى ستبدأ إنتاج جزء ثان للعمل مع المؤلفين جون جاتنز وأندريا بيرلوف، بعد النجاح الكبير الذى حققه، حيث ذكر موقع  variety أن الفيلم فى مرحلة مبكرة من الإنتاج، لكن بعد قضاء الأشهر الـ 6 الماضية فى تحديد الاتجاه الذي يتخذه الفيلم الثانى وقصته، يتطلع المنتجون حاليا للبدء في التحضيرات.

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ويخوض مسعود بطولة مسلسل جديد بعنوان Reprisal من بطولة مجموعة متنوعة منهم أبيجيل سبنسر، رودريجو سانتورو، ماديسون دافنبورت، ديفيد داستالمشيان، ريس ويكفيلد، دبليو ايرل براون، جيلبرت أوور، جيريمي هاريس، تشاد مايكل بيرد، إرنست ميرسر، تشاد بيتر، تشارلز ستريكلاند ويدور العمل حول امرأة تنطلق للانتقام من العصابة التي حاولت قتلها.

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واستطاع النجم المصرى الكندى الشاب مينا مسعود أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin" ، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحد من أكثر النجوم قبولاً فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

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