شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 27.. "اللى زينا عمره قصير" منسى فى مشهد مؤثر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، مشهدا مؤثرا للغاية، حيث تحدث منسى مع زملائه الضباط فى وصلة مزاح بينهما، حيث روى كل فرد فيهم حكايته، منهم من تحدث عن خطوبته، ومنهم من يبحث عن الشهادة في سيناء، ومنهم من يشعر بقلق تجاه والديه، ومنهم من يتمنى أن يظل في سيناء حتى يعود حق زملائه.





وفى مشهد مؤثر، طلب منسى منهم أن يتزوجوا وهم صغارا فى السن ليستمتعوا بحياتهم ويرزقون بالاطفال، حيث قال نصاً: "يا جماعة ألحقوا اتجوزوا.. اللى بيلمس فينا الثلاثين ما ببيشوفش تانى، اتجوزوا وانتوا صغيرين، اتبسطوا، استمتعوا بالحياة، اللى زينا عمره قصير، اللى في شغلنتنا دى العمر اللى بيعدى مبيرجعش تانى".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.