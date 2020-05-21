"رئيس الرقابة ينفي لـ"الخليج 365" رفض إعلان شركة محمول بسبب "شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نفى الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، صحة ما تردد حول رفض الرقابة تصريح بعرض إعلان جديد لإحدى شركات المحمول يغني فيه الفنان حسن شاكوش، وكان مقررا عرضه على القنوات الفضائية في عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الرقابة، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يحدث ذلك، ولو كانت هذه الواقعة حدثت بالفعل، لخرجت الرقابة ببيان تعلن فيه ذلك.

وكان بيان، صدر من طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، كشف فيه رفض جهاز الرقابة على المصنفات، التصريح باعلان لإحدى شركات المحمول باستخدام أحد المطربين الغير مصرح له بالغناء بعد أن استعلمت عنه من نقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء او اكتسابه العضوية سواء كانت عاملة او منتسبة.

وأضاف البيان الصادر: "كانت إحدى شركات المحمول قد تقدمت للحصول على تصريح بجواز اعلانها الجديد المنتظر طرحه خلال ايام العيد والذي يقوم بالغناء فيه "حسن شاكوش"، وبعد أن استعلمت الرقابة عن احقية المطرب بمزاولة المهنة وجدت أنه غير مصرح له بالغناء حيث لايتمتع بعضوية نقابة المهن الموسيقية سواء كانت عاملة أو منتسبة وبناء عليه رفضت التصريح بعرض الإعلان".