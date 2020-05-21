- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة يعلن بها عن تعرضه لحادث.
وكتب قمر: "ارجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق، أنا خرشمت عربية بنت قاعدة في عربيتها وعربيتي اتشلفطت، بس الحمد لله جت سليمة أنا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا".
ويشارك قمر هذا العام بمسلسل فلانتينو من بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري ومن إخراج رامي إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث ويوجه نصيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.