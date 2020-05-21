أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث ويوجه نصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة يعلن بها عن تعرضه لحادث.

وكتب قمر: "ارجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق، أنا خرشمت عربية بنت قاعدة في عربيتها وعربيتي اتشلفطت، بس الحمد لله جت سليمة أنا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا".

ويشارك قمر هذا العام بمسلسل فلانتينو من بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري ومن إخراج رامي إمام.