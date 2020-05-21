كرارة" ينشر صورته مع أحمد حلمي: "ما أنا عادي أهو""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان أمير كرارة بصحبة الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه على انستجرام.

وكتب كرارة، على صورته مع حلمي مداعبا له على طريقة إعلانه الأخير، قائلا: "ما أنا عادي عادي عادي عادي أهو.. البرنس أحمد حلمي".

يذكر أن، أمير كرارة يشارك في دراما رمضان بمسلسل"الاختيار" يشاركه البطولة: أحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال، وعصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى.