كرارة" ينشر صورته مع أحمد حلمي: "ما أنا عادي أهو""

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
ظهر الفنان أمير كرارة بصحبة الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه على انستجرام.
وكتب كرارة، على صورته مع حلمي مداعبا له على طريقة إعلانه الأخير، قائلا: "ما أنا عادي عادي عادي عادي أهو.. البرنس أحمد حلمي".
يذكر أن، أمير كرارة يشارك في دراما رمضان بمسلسل"الاختيار" يشاركه البطولة: أحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال، وعصام السقا، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد عادل إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى.
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