تراند اليوم : شقيقة سعاد حسني تكذب مفيد فوزي : الجثة كان بها آثار طعنات

في تعليقها على تصريحات الإعلامي مفيد فوزي، حول مقتل السندريلا بسبب الإدمان نفت جيجي حسني، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني ما صرح به مفيد فوزي.

وأكدت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني أن السندريلا قتلت قبل الإلقاء بها من نافذة سكنها في لندن.

وأضافت شقيقة حسني أنه أثناء غسل جثمانها، وجدوا آثار طعنة في الرأس وكسور في الساقين والذراعين، بالإضافة إلى تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة.

وكان مفيد فوزي قد صرح خلال برنامج " شيخ الحارة والجريئة " بأن سعاد حسني قتلها إدمان المهدئات.

وأضاف أن سعاد حسني قتلت بسبب الإدمان، منوها أن تلك الطريقة هي ذاتها التي رحل بها الشاعر المصري صلاح جاهين.

وتابع قائلا : أدمنت سعاد حسني تناول المهدئات، رافضا تماما القصص التي تحدثت عن سقوطها من شرفة منزلها وانتحارها في لندن.

وأشار إلى أن سعاد لو كانت بالفعل سقطت من شرفتها لكان تفكك جسدها، منوها أن شقيقها نفى رواية الانتحار عندما رآها في المشرحة.

كما أوضح فوزي أيضا أن شقيقها قال حينها: " أنا شوفتها في المشرحة ومفيهاش خدش"، بحسب قوله.