تراند اليوم : فنانة شهيرة تثير ضجة: تربينا على المشاهد الحميمية والجريئة

تصدرت الفنانة ثراء جبيل، خلال الساعات الماضية مقدمة محرك البحث بسبب قيام الكثير من المتابعين والجمهور بالبحث عنها وذلك بعد أن طرحت عدد من التصريحات الجريئة من الأمور المثيرة للجدل ومنها المشاهد الحميمية والجريئة.

وصرحت ثراء جبيل من خلال حديثها وقالت بأننا تربينا على أفلام بها مشاهد حميمية بين البطل والبطلة وأيضا عدم وجود مشاهد الحب في السينما تعتبر فكرة مؤذية وتعمل على ولادة الكبت في النفوس. وقالت أيضا ضمن الصريحات أنا ضد الرقابة على الفن إذا حصلت في أي يوم من الأيام على منصب إداري لقمت بالاهتمام بالمحتوى ولن أقوم بمنع المشاهد الحميمية في سياق الدراما.

وتحدثت قائلة أنا ضد دخول المشاهد الجريئة في العمل بدون داعي أو بدون هدف أيضا كما أنني أحترم الفنانات العالميات اللذين ظهروا بشكل عري كامل ويكون ذلك حيث أن الفن لابد وأن يكون متحرر من كل القيود. كما أنني لست في موضع ديني كي أحلل أو أحرم أي شيء ويجب أن نقوم بالتوضيح بكل شيء للجيل الجديد لأنه لن يسامحنا على الاستخفاف به ويجب أن نتعلم من الكبار. وأوضحت بأن مجال الكوميديا في مصر في تراجع كما أننا لدينا فقر في الخيال ونستسهل الإفيهات وأيضا يكون مستوى الكتابة في الوقت الحالي تحت الرديء.