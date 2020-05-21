حفل غنائي لفريق ديسكو مصر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

يستعد الفريق الموسيقي الشهير "ديسكو مصر" لإحياء حفلهم الغنائي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عن طريق تقنية "لايف" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذاع الحفل يوم الأغثنين الموافق 25 مايو في تمام الساعة الـ 10 مساءً. يذكر ان ديسكو مصر قد طرح أحدث أغانيه بعنوان "بعد إذن نهاية العالم" بمشاركة صوتية من الفنانة هنا غنيم على "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 160 ألف مشاهدة.

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