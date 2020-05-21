بعد حلقة رجاء الجدواي.. رواد تويتر يهاجمون برامج المقالب في مصر

أصبحت الفنانة رجاء الجدواي ضمن الكلمات الأكثر بحثًا من بين مستخدمين موقع "جوجل" في مصر، وذلك بعد ظهورها في حلقة أمس الثلاثاء"خلي بالك من فيفي الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، عبر شاشة MBC.

وقد أثارت تلك الحلقة حالة من الجدل على موقع "تويتر" ايضًا وذلك بعدما دخلت الفنانة رجاء الجداوي، في حالة إغماء، في

نهاية الحلقة.وكتب عفيفي "ايه الجنان ده.. لازم الجهاز القضائي يتدخل في.. برامج المقالب دي ممكن تسبب حالات حرجه لبعض الضيوف المرضي.. رجاء الجداوي ياجماعه صحتها مش.. قويه...والمجنونه فيفي عبده .. هتقضي عليها...ايه ام الهبل ده".عبد الله كتب "رجاء الجداوي اغمي عليها".

غرد أخر "مت وربي كنت حاسه بيسوون في رجاء الجداوي المقلب وفي الاخير هي اللي اغمى عليها".

برنامج خلي بالي من فيفي"، يعرض على قناة MBC مصر، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

ويعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.