ميرنا وليد - بيروت - رُصدت النجمة العالمية البالغة من العمر 52 برفقة زوجها ​كيث أوربان​ في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت يوم الجمعة الماضية حيث يقيم كيث حفلة موسيقية مفاجئة للعاملين والكادر الطبي هناك.

وبدا واضحاً في الصورة إصابة تعرضت لها في رجلها وهي كانت على الرغم من أنها معزولة في منزلها بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنها أصيبت في كاحلها وذلك لم يمنعها من دعم زوجها كيث أوربان وعمال الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

ونشرت نيكول صورةً لها هناك لكنها قامت بقص الجزء السفلي من قدمها فلم تظهر إصابتها، حتى بدأ المتابعون يتسائلون لماذا قامت بذلك هل لأنها لا ترتدي حذاء.

لكن كيث نشر صورةً كاملة لها في الحفل عبر حسابه حيث ظهرت بقدمها المكسورة، وعلّق كيث عليها بقوله: "لقد كسرت كاحلها لكنها جندي حيث تواجدت هناك بين جميع الناس تتجوّل بقدمها المكسورة وقناع وجهها".



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كانت هذه تفاصيل خبر نيكول كيدمان تدعم زوجها في حفلته الموسيقية رغم إصابة قدمها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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