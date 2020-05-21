ميرنا وليد - بيروت - تعليقاً على تصريحها في مقابلة تلفزيونية بأنها تتحضر لـتلحين أغنيات جديدة لـ أحلام وبلقيس، أشادت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ بـ الفنانة ​شمة حمدان​ وكتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"شمة موهبة فذّة وأتشرف اغني من ألحانها احبها كشخصية وأحبها فنانة وملحنة وتستحق النجومية والجماهيرية اللي حصدتها".

وكانت بلقيس شاركت في غناء أوبريت ​إنتو لها​ وهو أوبريت وطني كويتي يحاول تقديم الشكر لكل من ساهم في تجاوز أزمة جائحة كورونا إلى جانب العديد من الفنانين أمثال أصالة وحسين الجسمي وغيرهم والذي تقول كلماته:"إنتو لها يا صقورها وإنتو الرجال المخلصين يا عزها ويا نورها اللي بشدايدها تبين وطن وطن ليس ولن كمثله يوجد وطن أبناؤه معادن ويلمعون في المحن مو بالقول إنتو بالفعل أبطال وحزتها وقفوا نرفع لوقفتكم عقل وبالعشرة نبصمها كفو قولوا لها لشدة تزول الكويتي صلب وما يهاب وان قال يرقاها ويطول ويدنق خشوم الصعاب يا كويت هي أزمة وتمر تضيق وبإذن الله تهون من قبلها شفنا الأمر شرق وجبلة يشهدون".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تشيد بـ شمة حمدان وتعبر عن سعادتها بالغناء من ألحانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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