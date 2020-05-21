عمر كمال وحمو بيكا يغنيان "بنتخان"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنانان المصريان ​عمر كمال​ و​حمو بيكا​ قبل ساعتين من الآن أغنية جديدة على طريقة المهرجان بعنوان "بنتخان"، من كلمات مصطفى حدوتة وإسلام المصري وتوزيع فيجو الدخلاوي.

وتقول كلمات الأغنية :"منتخان من الناس اللي كانو معانا من زمان.. ومنحاول يا دنيا نعيشها مهما كان..بنشوف بهدله نو إخلاص بنتعلم يا دنيا ودرسك دا في الراس..في غدر وحقد وشر وغيرة من الناس..مفريش مرجلة".

إشارة إلى أن عمر كمال سيتعاون مع الراقصة جوهرة في أغنية ديو وستغني هي بالعربي وسيتم إطلاق الأغنية على طريقة الفيديو كليب في 29 أيار الحالي.



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