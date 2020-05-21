نبيلة عبيد تشكر أحد معجبيها بعد تقديمه هدية مميزة لها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ إعجابها الشديد بـ لوحة "بورتريه" قام برسمها أحد معجبيها، ونشرتها في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي موجهة الشكر له على هذه الهدية وعلقت على الصورة:"شكراً عمر على الرسم الحلو".

وكانت نبيلة عبيد صرّحت بعد وقوعها ضحية لـ مقلب ​رامز جلال​ نافية أي خلاف بينها وبين زميلتها الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ وأن الخلاف كان سابقاً بسبب أشخاص حاولوا الإيقاع بينهما من ناحية الأفلام.

وأكدّت نبيلة عبيد أن كل واحدة منهما نجمة في مجالها وأنواع الأفلام التي تقدمها في السينما، وشدّدت على أن علاقتهما طيبة.

إشارة إلى أن نبيلة عبيد انتهت من تصوير مسلسل "​سكر زيادة​" الذي تشارك في بطولته مع نادية الجندي، ومن إخراج وائل إحسان نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد فترة تصوير وتحضير بلغت 6 أشهر.



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