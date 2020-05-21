كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر عصام السقا يتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل مساعد اليوم الخميس 21 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان عصام السقا، اليوم الخميس 21 مايو 2020، كأفضل ممثل في إستفتاء "الخليج 365 الفني"، بسباق دراما رمضان 2020 حيث حصل علي عدد أصوات 7104 صوت 17.92% وذلك خلال الأسبوع الأول.

والجدير بالذكر أن الفنان عصام السقا يشارك في مسلسل "فرصة ثانية" و"الاختيار" و''الفتوة" في دراما رمضان 2020، وأشاد الجمهور بأداءه المتميز.

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ويجسد الفنان عصام السقا شخصية خالد في مسلسل "فرصة ثانية"، ويقوم بتجسيد أيضًا شخصية البطل الشهيد هرم في مسلسل "الاختيار"، وشخصية أبو ضيف في مسلسل "الفتوة".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عصام السقا مشاركته في مسلسل "أبو جبل" وقام بتجسيد شخصية أحمد وحقق نجاحاً كبيراً.

وشارك في بطولة مسلسل ''أبو جبل" كل من مصطفى شعبان، عصام السقا، حسن حسني، محمود البزاوي، نجلاء بدر، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، أحمد عمر.