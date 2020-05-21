كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر السلطان أحمد جمال يهدي أغنية للشهيد البطل أحمد منسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر" صورة للهشيد البطل عقيد أحمد منسي وبجانبه الفنان أمير كرارة.

علق جمال على الصورة قائلاً:" إحتا مش بتوع حداد، إهداء للشهيد البطل عقيد/ أحمد منسي و لكل شهدائنا الأبطال، كلمات : محمد وديع، ألحان وغناء : أحمد جمال، توزيع وميكس وماستر : إلهامي دهيمة - أحمد حسام، إنتاج : Star Edge Production، منتج منفذ : هبة غندور - احمد عبد السلام".

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حازت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"‏‎اكيد الاغتية هتتعرض في حلقة الاستشهاد..أنا عارفة إن الحلقة دي مش هتعدي سهلة ربنا يكون في عون أهل الشهيد والله" ، وكتب معجب آخر:"‏‎ايوة بقى ومنتظرين بفارغ الصبر يانجمنا المحبوب" ، قال آخر :"منتظرين".

يشار أن آخر أغنية، قام جمال بطرحها، على جميع وسائل السوشيال ميديا، "كل سنة وأنت طيب" التي حققت نجاحات كبيرة حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر محمد نور الدين، وألحان أحمد جمال.

يذكر أن لقب "سلطان" ، أطلقه الجمهور ولجنة تحكيم أرب أيدول على الفنان أحمد جمال، لأنه كان يُغني بسلطنة، ولديه إحساس عالي وكان يُبكي الكث