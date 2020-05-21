كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنجي علاء تحتفل بمرور 11 عام على زواجها من يوسف الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الكاتبة إنجي علاء بمرور 11 عام على زواجها من الفنان يوسف الشريف، وأعربت عن سعادتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث قامت الكاتبة إنجي علاء بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنان يوسف الشريف، وكتبت عليها قائلة: " عيد جوازنا ال ١١ كل سنة وانت طيب يا حبيبي، رحلة كفاح طويلة يارب دايما ربنا يعملنا اللي فيه الخير".

وتابعت قائلة: "كل عيد جواز وانت جنبي في أحسن حال وصحة وسعادة وربنا يخليك لينا''.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "كل سنة وانتوا طيبين ومع بعض دايما في خير وصح وسعادة ربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض".

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وأردف أخر قائلاً: "العالمي والمحترم بزيادة يوسف الشريف وشريكة النجاح معاه، ربنا يخليكم لبعض وشغلك فيه تفاصيل كتيره جدا بنبقي مستنينها يارب النجاح والتوفيق دايما".

ويذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرتوا في تصميماتها بتميز وابداع.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.