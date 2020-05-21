كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيثم شاكر: لم أصادف شخصية "عيسى" في الحياة وخضعت لكورسات تمثيل طوال الفترة الماضية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثيرًا ما نطلق على أحدهم موهبة فنيه كبيرة وكثيرًا ما نصف البعض الآخر بالإجادة.. ولكن هو لديه طاقات فنيه أهلته أن يسع المخزون الفني لديه ﻷلوان كثيرة من المواهب، طل علينا بصوت التف حوله الشباب وحينما أطرب "وأنا أحلف بالله" الجميع صدق قوله فلديه نبره تؤثر القلب قبل المسامع.. وحينما غنى "أيامي معاك"، أجابه جمهوره "أنا عايش علشان بهواك".. وظلت حالة التناغم بينه وبين جمهوره في وهج، إلي أن أبتعد لبضع سنوات لظروف المرض.. وكان جمهوره مترقب العودة، ومتلهف اللقاء.. فطل علينا ألبوم بعنوان "معرفه قديمة" وكان جمهوره في الميعاد فلاقى نجاحًا كبيرًا وكأنه لن يتوقف لفترة.

طاقاته الفنية الكبيرة جعلته يشارك في ثانٍ تجاربه الدرامية ولكن تلك المرة بدور البطولة في مسلسله الرمضاني "حب عمري" ليفاجئ الجميع بالفنان المتعطش إلى الفن فأتقن الدور وكانت هناك إشادات كبيرة من النقاد قبل الجمهور بأداء فني راقي وطبيعي وسهلًا ممتنعاً وممتعًا.

هيثم شاكر فتح قلبه لـ"الخليج 365 الفني" في حوار صريح وجريء تحدث فيه عن شعوره بنجاح المسلسل وكواليسه وكيف كانت تجربته في أدوار البطولة المطلقة،، وإلى نص الحوار..

* في البداية نود أن نهنئك بنجاح مسلسل "حب عمري".. حدثنا عن استعداداتك وتحضيرك لأول بطولة درامية لك؟

في الحقيقة كنت استعد وأحضر للبطولة المطلقة منذ فترة طويلة، خصوصًا عقب مسلسل "أرض جوي" وعندما عُرض عليَّ سيناريو "حب عمري" قرأته أكتر من مرة ونال إعجابي فبدأت أذاكر شخصية "عيسى" بكافة تفاصيلها وأحاسيسها، فهو شخص بسيط يشبه الناس ومن المفترض أنه كسب تعاطفهم.

* ماذا تمثل لك البطولة المطلقة خصوصًا في هذا التوقيت؟ وهل يوجد فرق لديك بين بطولة الدراما والسينما؟

البطولة المطلقة لا تُشغل بالي، ولكن كل ما يهمني هو جودة "السيناريو" والدور الذي أجسده، ولا يوجد فرق لدي في البطولة سواء عن طريق عمل سينمائي أم درامي.

* لاحظ البعض نضجك التمثيلي في هذا المسلسل عن "أرض جو" فهل لجأت في الفترة الماضية لكورسات تمثيل؟

نعم، والفضل يعود إلى "مدرب التمثيل" سامح عزت، فله دور كبير جداً في أدائي التمثيلي بمسلسل "حب عمري"

* ما هو سبب تقديمك لشخصية "عيسى" في "حب عمري"؟ وما رأيك في هذه الشخصية بوجه عام.. وهل يوجد شخصية "عيسى" في هذا الزمن؟

شعرت بأن شخصية "عيسي" قريبة جداً من شخصيتي، فأحببتها وتعاطفت معها عند قراءتي للشخصية، وطبعاً يوجد منه كثيرًا ولكن نادراً نسلط الضوء على هذه الشخصية ولكن في أي جهة عمل يوجد الصالح والفاسد.

* هل اعتمدت أن تجسد دور"الشاب الرومانسي الشهم" لجذب أكبر شريحة من الفتيات إليك؟

إطلاقاً، وأتعجب من الجمهور الذي يربط هيثم شاكر بعيسى، ويعود سبب حب الفتيات لشخصية "عيسى" في المسلسل إلى شهامته ورجولته وطيبته وليس لأنه "رشدي أباظة".

* وهل صادفت في الحياة شخصية مثل "عيسى"؟

في الحقيقة لا،، ولكن يوجد الكثير منه.

* ما أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير؟

الحمد لله لا توجد مشاهد كثيرة صعبة، سوى بعض مشاهد الأكشن التي كانت في الحلقات الأولى من المسلسل، حتى هذه المشاهد لم تكن صعبة بمقدار رغبتنا أن تكون "مُقنعة" للجمهور.

* هل وجد أي تشابه بينك وبين شخصية عيسى؟

يوجد نقاط كثيرة وهذا ما جعل عيسى أن يكسب تعاطف الجمهور.

* هل كان لك أى دور فى اختيار الممثلين المشاركين؟

ترشيح فقط وليس اختيار.

* هل قمت بتعديل بعض الشئ في السيناريو؟

لا إطلاقاَ، لم يتم أي تعديل في السيناريو.

* ماذا عن العمل مع المخرج عبدالعزيز حشاد؟

استمتعت جداً بالعمل معه، فهو مخرج مُتمكن من كافة أدواته، فيجعل الممثل يكون على طبيعته أثناء التمثيل.

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* في ظل تواجد عدد كبير من المسلسلات بموسم رمضان، كيف تُقيم مسلسل "حب عمري"؟

يوجد عدة أمور تساهم في التقييم أبرزها "الجمهور"، والتوزيع عبر"القنوات الفضائية" والحمد لله تم بيعه لـ18 قناة فضائية، ويوجد محطة من بينهما اشترت مسلسلي من بين جميع المسلسلات المصرية.

* لماذا اخترت أن يكون اسم للمسلسل "حب عمري" بالرغم من أنه كشف مصير نهاية المسلسل وحكايته؟ وهل كان مُرشح اسم آخر للمسلسل؟

هذا هو اسمه منذ البداية ولم يوجد قبله أسماء أخرى، والاسم لم يكشف عن مصير النهاية كما يعتقد الكثير.

* هل ضد أم مع موقف سهر الصايغ عندما تركت عيسى بسبب "الفقر"؟

ضد بالطبع، فلا يوجد مبرر في الدنيا أن يبيع شخص حب عمره بسبب "الفقر".

* هل المال ينتصر دائماً على "الحب"؟

لا، الحب دائما هو الذي ينتصر، وفي بعض الأحوال إذا انتصر "المال" ينتصر لفترة قصيرة فقط.

* وهل كان من الممكن أن مطرب آخر يقدم التتر؟

لا يوجد لديَّ أي مشكله، وبالعكس أنني تعمدت على عدم وجود أغاني داخل المسلسل لابتعاد شخصية "عيسى" عن المطرب هيثم شاكر.

* هل من الممكن في المستقبل أن تقدم أعمال سينمائية أكثر من غنائية؟

الله أعلم، لم أقرر حتى الآن.

* وهل فعلاً أغنية "عمري" كان من المفترض طرحها في ألبوم "معرفة قديمة"؟

لا، الأغنية كانت لديَّ منذ 4 سنوات سمعتها من رامي جمال وأمير طعيمة، فاحتفظت بها حينئذ، لطرحها في الوقت المناسب.

* ما رأيك في القنوات الناقلة لمسلسلك؟

الحمد لله القنوات كلها كبيرة ومحترمة.

* هل أثر فيروس كورونا المستجد على التصوير؟

بالطبع تسبب في تعطيل جميع فريق العمل وتغيير المواعيد و"اللوكيشن" بالإضافة إلى إلغاء مشاهد "المجاميع".

* وهل فكرت في خروج المسلسل من السباق الدرامي؟

لا بالطبع.

* كيف ترى شكل المنافسة فى دراما رمضان الحالى؟

الجميع يجتهد والباقي على ربنا، ثم يأتي دور الجمهور الذي يتوج النجاح بالإشادة والآراء التي تسعد أي فنان.

* ما رأيك في وضع الدراما الحالية، وبرامج المقالب أبرزها رامز جلال؟

وضع الدراما الحالية عظيم جداً، أما عن برامج المقالب لا أفضلها منذ فترة طويلة.

* ماذا تحضر في الفترة المقبلة سواء تمثيل أو غناء؟

في الغناء سأطرح أغنية "سينجل" بعد العيد، والألبوم بنهاية العام، أما بالنسبة للتمثيل لديَّ ورق في مجالي الدراما والسينما ولكن مازلت في مرحلة القراءة والدراسة.