كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر وصلتينا للشخصيات من خلال تصميماتك العبقرية".. محمد العمروسي يوجه الشكر لإنجي علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفنان محمد العمروسي الشكر للمؤلفة إنجي علاء، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الفنان محمد العمروسي قائلاً: "إنجى علاء شكراً كنتى من أهم عناصر النجاح شكراً على مجهودك الكبير بجد وصلتينا للشخصيات من خلال تصميماتك العبقرية للملابس وكل شخصية مختلفة ربنا يديم علينا النجاح دايماً مع بعض أشكرك".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "أنتم مبدعين وبنحبكم جداً وحضرتك فنان موهوب ومتألق في كل أعمالك، والمبدعة الجميلة إنجي علاء تصميماتها وشغلها تحفة بالتوفيق ليكم تستاهلوا النجاح".

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

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وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

ويذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان محمد العمروسي مشاركته في مسلسل "إلا أنا"، وحقق نجاحاً كبيرا بتجسيده للدور ببراعة كعادته.

وشارك في بطولة مسلسل "إلا أنا" كل من محمد العمروسي، وفاء عامر، صبري فواز، محمد حمدي، كمال أبو ريا، وآخرون، تأليف أمين جمال، فكرة يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة.