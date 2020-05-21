تراند اليوم : اتفرج .. ابنة هيفاء وهبى تغير شكلها لتتحول إلى أنجلينا جولي

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، مقطع فيديو مثير لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهي تضع مكياج جعلها صورة طبق الأصل من الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

وعلقت زينب فياض على الفيديو، معبرة عن سعادتها لكل من أثنى عليها وعلى جمالها، وقالت :« لا تتخيلوا كم فرحت من كمية الرسائل وتعليقاتكم الإيجابية على هذا المكيب».

وتابعت :«بحبكن بحكبن.. هيدا الفيديو لكل يلي طلبوا وطبعا لوك أنجلينا جولي كان فكرة صديقتي».