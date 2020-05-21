تراند اليوم : بالفيديو.. تفاصيل المشاهد المحذوفة من مسلسل البرنس

قال المخرج محمد سامي إنه اتفق مع الفنان محمد رمضان أن يقدما عملًا دراميًا لا يقل عن مستوى مسلسل “الأسطورة” الذي قدماه سويًا في رمضان 2016، مشيرًا إلى أنه ما حدث بالفعل في مسلسل “البرنس”.
أضاف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حليمة بولند في برنامجها “مع حليمة” على قناة “سكوب”، أنه يراعي في عمله المعايير الرقابية والأخلاقية من تلقاء نفسه حرصًا على قيم المجتمع، حتى ولو اضطر لحذف بعض الجمل أو المشاهد إذا اعتقدت الرقابة والمصنفات الفنية أنها قد تضر بهذه القيم.
أكد محمد سامي أن المشاهد التي حُذفت من “البرنس” هي مشاهد قليلة، منها واحد للفنانة روجينا خلال الحلقة الثانية كانت تطلب من أحد العاملين معها في تجارة الممنوعات على العنف قائلة “ده يتاخد يتضرب ويتصور قدام مراته”.
أشار مخرج “البرنس” أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرقيب الذي أخبره بأنه لا داعي لنشر مثل هذه الفكرة التي قد تؤدي إلى تسيب وعنف في المجتمع، خاصة أنه قد يتم تقليدها فتصبح مثالًا لنشر العنف الجسدي والتنكيل وهي أشياء يجب أن تبتعد الدراما عن تقديمها.
استطرد سامي أنه يقوم بحذف هذه المشاهد بنفسه من خلال المونتاج، وأن هذه المشاهد لا تتخطى واحدًا أو اثنين ولم يزيدا عن ذلك.
مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.
تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.