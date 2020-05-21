تراند اليوم : بالفيديو.. تفاصيل المشاهد المحذوفة من مسلسل البرنس

قال المخرج محمد سامي إنه اتفق مع الفنان محمد رمضان أن يقدما عملًا دراميًا لا يقل عن مستوى مسلسل “الأسطورة” الذي قدماه سويًا في ‏رمضان 2016، مشيرًا إلى أنه ما حدث بالفعل في مسلسل “البرنس”.‏

أضاف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية حليمة بولند في برنامجها “مع حليمة” على قناة “سكوب”، أنه يراعي في عمله المعايير ‏الرقابية والأخلاقية من تلقاء نفسه حرصًا على قيم المجتمع، حتى ولو اضطر لحذف بعض الجمل أو المشاهد إذا اعتقدت الرقابة ‏والمصنفات الفنية أنها قد تضر بهذه القيم.‏

أكد محمد سامي أن المشاهد التي حُذفت من “البرنس” هي مشاهد قليلة، منها واحد للفنانة روجينا خلال الحلقة الثانية كانت تطلب من أحد ‏العاملين معها في تجارة الممنوعات على العنف قائلة “ده يتاخد يتضرب ويتصور قدام مراته”.‏

أشار مخرج “البرنس” أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرقيب الذي أخبره بأنه لا داعي لنشر مثل هذه الفكرة التي قد تؤدي إلى تسيب ‏وعنف في المجتمع، خاصة أنه قد يتم تقليدها فتصبح مثالًا لنشر العنف الجسدي والتنكيل وهي أشياء يجب أن تبتعد الدراما عن تقديمها.‏

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استطرد سامي أنه يقوم بحذف هذه المشاهد بنفسه من خلال المونتاج، وأن هذه المشاهد لا تتخطى واحدًا أو اثنين ولم يزيدا عن ذلك.‏

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد ‏داش ‏و”رأفت” ‏أحمد فهيم‎.‎