تراند اليوم : يتعدم في ميدان عام.. نسرين أمين تهاجم صاحب إعلان أهل مصر

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة من إعلان أهل مصر للحروق وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وعبرت نسرين عن غضبها من الإعلان قائلة: “فكرة الإعلان صاحبها ياخد إعدام”.
وجاءت ردود الأفعال مختلفة منها :
– بخاف منه جدا استحالة دية توعية
– هو فعلا مؤلم جدا بس علي قد كده هو واقعي جدا وبيمثل حوادث بتحصل لعل وعسى يوعي حد وناخد بالنا
– اعدام في ميدان عام
يذكر أن احدث أعمال الفنانة نسرين أمين مسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.