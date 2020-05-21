كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - وقع الفنان المصري محيي اسماعيل ضحية حلقة اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال على شاشة قنوات mbc.
وقد اثارت هذه الحلقة الجدل وتعاطف الجمهور مع محيي اسماعيل خاصة بسبب عدم مراعاة رامز جلال لعمر الفنان الذي يتجاوز 73 عاما.
وكان لافتا قيام فريق عمل البرنامج قام بعمل مونتاج للفخ الأخير و اكتفوا ببث لحظة سقوطه في بركة الماء من دون أن يظهروا باقي التفاصيل مما أثار التساؤل حول ما حدث بعدها.
وقد ظهر محيي اسماعيل بعد وقوعه في الماء واقفا امام رامز جلال وهو يعاتبه ويشتمه قائلا: “انا القيصر انت غرقتني” قبل ان يقوم بصفعه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… محيي اسماعيل يصفع رامز جلال: “أنا القيصر”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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