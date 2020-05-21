هذه هي أمنية نادين نجيم قبل الموت !!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ​”نادين نسيب نجيم​” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصورة لها وهي تحمل إبنها “جيوفاني” وتحتضنه، بشرفة منزلها في بيروت.

وعلقت نادين نسيب نجيم على تلك الصورة بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “الحب الحقيقي… الشعور الحقيقي ..الله يحميك ويخليك الي وافرح فيك وشوفك شب قبل ما اموت”. وانهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها متمنين لها دوام الصحة والسعادة مع أبنائها”.

و برغم غياب نادين عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، بعد توقف العمل في مسلسلها”2020″ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مما جعلها تترك فراغاً كبيراً على الساحة الفنية، إلا إنها لازالت تتصدر بأخبارها الترند على “جوجل” و”تويتر” في السعودية و عدد من البلدان العربية .

كما يُذكر أن نادين أثارت مؤخراً الجدل بقصتها مع المعجبة التي لم تتعرف اليها حينما كانت مرتدية الحجاب، أثناء قيامها بتصوير احدى مشاهد مسلسل 2020 مع الممثل السوري “قصي الخولي” والذي سيخرجه اللبناني فيليب أسمر ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية .