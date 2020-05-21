مي العيدان تهاجم محمد رمضان .. ما علاقة صدام حسين ؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما قاسيا على الفنان المصري ” محمد رمضان ” بعد تداول مقطع فيديو له وهو يتحدث عن حبه للرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” وللشعب العراقي .
لتنتقد مي العيدان ذلك وتكتب في تعليقها على مقطع الفيديو الذي أعادت نشره عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” : ” والله حبتك القرادة لإنك عديم أخلاق .. نسيت إن صدام بسنة 90 وضع المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصالة تحط الفلوس في فمه ويتكلم ” .
وتابعت : ” نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق .. نسيت صدام وأعوانه وابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات ” .
وأضافت : ” الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت ما نحبك لأن اللي يحب اللي قتل أولادنا واستباح الكويت ما نحبه دامك تحبه وارجع اقولك حبتك القرادة يا تافه ” .
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