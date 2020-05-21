حذف مشهد من مسلسل ” البرنس ” يثير الجدل على مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - نشرت قناة ” mbc ” عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” مقطع فيديو لمشهد محذوف من مسلسل ” البرنس ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي من الحلقة ال 25 .
ويظهر في المشهد الفنان محمد رمضان الذي يجسد شخصية رضوان وهو يقوم بدفن ليلي صديقة عادل ( الفنان الشاب أحمد داش ) والتي توفيت بجرعة زائدة من المخدرات .
بعدما أثار اختفاؤها المفاجئ تساؤل جمهور السوشيال ميديا أين ذهبت جثتها .. وبعد ظهور هذا المشهد تسائل المتابعون حول السبب من عدم عرضه .
ليكشف الفنان ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” السبب الحقيقي الذي دفع مخرج المسلسل أن يحذف هذا المشهد وهو أن كمية النكد فيه كانت أكبر من اللازم .
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