تعرف على بعض الأطعمة التي تساعد على التخلص من القلق

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 01:01 صباحاً - يعاني الكثير من الأشخاص من القلق الذي يرتبط في بعض الأحيان بمشاكل تصيب الدماغ ويوصف لعلاجه بعض الأدوية .
وإلى جانب الأدوية توجد بعض الطرق التي يمكن انتهاجها للتخفيف من أعراض القلق مثل ممارسة التمارين الرياضية .
كما يوجد عدد من الأطعمة التي تساعد في الحد من أعراض القلق والتي تتمثل في الآتي :
1- اللبن : إن البروبيوتكات أو البكتيريا المفيدة الموجودة في عدة أنواع من اللبن يمكن أن تحسن من جوانب متعددة لصحتك بما فيها الصحة العقلية .
2- سمك السلمون : يعمل على تخفيف القلق وذلك لاحتوائه على مغذيات مفيدة لصحة الدماغ بما فيها فيتامين د وأوميغا 3 والاحماض الدهنية ” DHA ” و ” EPA ” التي تساهم في تنظيم الموصلات العصبية ” دوبامين ” و ” السروتونين ” اللذين يتميزان بمفعول مهدئ للأعصاب .
3- الشاي الأخضر : يحتوي على حمض أميني لديه تاثيرات إيجابية على الصحة العقلية والتخفيف من حدة القلق .. كما يحتوي على مضادا للأكسدة أيضا .
4- الشوكولا السوداء : تحتوي على ” فلافانول ” وهي مواد مضادة للأكسدة التي يمكن أن تفيد في عمل الدماغ وتحسن وصول الدم إلى الدماغ وقابلية التكيف مع الضغوطات التي نواجهها .
5- البابونج : هو عشبة قد تساعد على التخفيف من القلق لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة التي أثبت علميا أنه يمكنها أن تقلل من الالتهابات والتي تخفف من خطر القلق .
6- الكركم : يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب ويساعد إضافة الكركم إلى غذائك في تخفيف حدة القلق الذي تعاني منه .
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